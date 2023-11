LIVE Ciclocross | Europei 2023 in DIRETTA | Casasola è terza a meno di tre giri dalla fine

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34sembrerebbe prendere qualche metro di vantaggio, in salita la ragazza nata a San Daniele del Friuli ne ha di più. 14.33 L’azzurra si riprende laposizione su Van der Heijden, adesso c’è vera bagarre tra le due. 14.32viene infilata da Van der Heijden all’interno, ma la friulana rimane a contatto dellarivale per il bronzo. 14.30 Van der Heijden tenta di reagire, ma la coetanea dell’azzurra è sulle gambe. Van Empel intanto rimane saldamente al comando e comincia ad amministrare il vantaggio. 14.28 PASSA! L’azzurra svernicia la neerlandese e si porta inposizione! 14.27 A metà gara, Van Empel comanda la gara con 59? su Alvarado. Dietro...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove élite, maschili e femminili, valevoli per i Campionati Europei 2023 di ciclocross in co ...Il Campionato Europeo 2023 di ciclocross si concluderà a Pontchâteau, in Francia, oggi, domenica 5 novembre: dopo il Team Relay che ha visto l'Italia quinta venerdì scorso, toccherà alle prove individ ...