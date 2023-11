LIVE Ciclocross | Europei 2023 in DIRETTA | alle 14 00 il via della prova élite femminile

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Campo partenti di assoluto prestigio quello presente nella Loira tra le ragazze. La donna da battere è Fem Van Empel, campionessa uscente e principale candidata alla vittoria. Van Empel guiderà la temutissima corazzata neerlandese, in cui figurano anche Ceylin del Carmen Alvarado, Inge Van der Heijden, Manon Bakker, Aniek Van Alphen e Annemarie Worst. Attesa anche per la padrona di casa Helene Clauzel. 13.45 E’ arrivato il momento più atteso, quello delle prove. Si parte fra un quarto d’ora con la competizione riservataragazze, le quali dovranno percorrere per sette volte il tracciato disegnato dagli organizzatori. Più avanti,15.10, sarà la volta degli uomini. 13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati alla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove élite, maschili e femminili, valevoli per i Campionati Europei 2023 di ciclocross in co ...Il Campionato Europeo 2023 di ciclocross si concluderà a Pontchâteau, in Francia, oggi, domenica 5 novembre: dopo il Team Relay che ha visto l'Italia quinta venerdì scorso, toccherà alle prove individ ...