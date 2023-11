LIVE Cagliari-Genoa 0-0 al 45' | equilibrio | un legno per il Grifone

Il tabellino di- Genoa 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati; Oristanio, Mancosu, Jankto; Luvumbo. All. Ranieri GENOA (...

LIVE! Cagliari-Genoa: derby rossoblù con punti salvezza in palio. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

Cagliari-Genoa 0-0 LIVE: traversa di Vasquez Sky Sport

41' sempre super Dellavalle 38' cerca di manovrare il Bologna, ma non riesce a fare un tiro nello specchio della porta 32' altro corner per il Toro, nulla di fatto 26' ...12' secondo corner per il Bologna 10' non si sono viste azioni degne di nota 2' Toro subito pericoloso 1' partiti Queste sono le formazioni ufficiali di ...