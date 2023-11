Lione | fischi dopo il pari contro il Metz Standing ovation per mister Fabio Grosso

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Iltorna in campogli incidenti di sette giorni fa a Marsiglia, ma sul campo il trend continua ad essere negativo. Oggiilè finita 1-1, e la situazione rimane critica, con la zona salvezza distante sette lunghezze. Alla fine della partita ci sono state sonore bordate diper la squadra mentre aè stata tributata una, con cori che scandivano il suo nome e applausi, dagli ultras della Curva Nord del Groupama Stadium, e il tecnico è andato a ringraziarli. “Ve lo dico sempre: siete davvero speciali – le parole che poiha rivolto ai tifosi -. Non ci arrenderemo. Grazie di tutto. Oggi abbiamo fatto di tutto per ottenere questa ...