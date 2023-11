Lione | Fabio Grosso sotto la curva | le parole da brividi ai tifosi | VIDEO

(Di domenica 5 novembre 2023) La giornata di Ligue 1 ha regalato la sfida trae Metz, valida per le zone basse della classifica. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 e i padroni di casa hanno fallito una grande occasione. Vantaggio degli ospiti firmato da Jallow, all’84’ è Skelly Alvero a siglare il gol del definitivo pareggio. E’ stata una partita particolare per l’allenatore, reduce dall’agguato deidel Marsiglia prima della partita del campionato francese. Il tecnico italiano è stato colpito al volto e ha riportato una brutta ferita. Mondo Cappellino e lividol'occhio: la prima conferenza didopo l'agguato Al termine della partita è andato in scena un ...

IldiGrosso torna in campo contro il Metz e continua il momento negativo: solo pareggio e salvezza a 7 punti Prosegue il periodo nero deldiGrosso. Contro il Metz l'OL non va ...

Grosso: "Poteva andarmi peggio. È successo qualcosa di inaccettabile" La Gazzetta dello Sport

Fabio Grosso e gli incidenti in Marsiglia-Lione: «La mia faccia ha fatto il giro del mondo, non si può... Corriere della Sera

Non torna il sereno sull'Olympique Lione di Fabio Grosso, ma al tempo stesso non cala il sipario. La gara contro il Metz era già decisiva per l'OL, visto che vincendo gli avversari avrebbero scavato ...Il tecnico italiano, alla Juve da calciatore e da allenatore della Primavera, rimanda l'appuntamento con il primo successo stagionale e resta in fondo alla classifica di Ligue 1 ...