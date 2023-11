Ligue 1 | il Lione non va oltre al pareggio con il Metz

(Di domenica 5 novembre 2023) Ildi Fabio Grosso torna in campo contro ile continua il momento negativo: soloe salvezza a 7 punti Prosegue il periodo nero deldi Fabio Grosso. Contro ill’OL non vaalper 1-1: alla rete di Jallow risponde Alvero. La squadra rimane ancora all’ultimo posto della1, con la zona salvezza che dista 7 punti.

L'allenatore nella scorsa domenica è stato fortemente colpito dagli incidenti di Marsiglia prima della partita tra l' OM e il suo. Il rischio di perdere un occhio , le parole di conforto dell'...

Non torna il sereno sull'Olympique Lione di Fabio Grosso, ma al tempo stesso non cala il sipario. La gara contro il Metz era già decisiva per l'OL, visto che vincendo gli avversari avrebbero scavato ...Il tecnico italiano, alla Juve da calciatore e da allenatore della Primavera, rimanda l'appuntamento con il primo successo stagionale e resta in fondo alla classifica di Ligue 1 ...