Ligue 1 2023 2024 | Tolosa-Le Havre interrotta alcuni minuti per allarme antincendio

(Di domenica 5 novembre 2023) La partita trae Le, valida per l’undicesima giornata diè statapernel scondo tempo. La squadra di casa si trovava in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 51? di Dallinga, quando pochipiù tardi è scattato l’nello stadio.settori sono stati fatti evacuare, ma dopo qualche minuto di attesa il match è potuto riprendere e ora gli spettatori fatti evacuare stanno tornando ai loro posti. SportFace.

Una novità che riguarda non solo le partite di campionato di2, ma anche per quanto concerne la compagine di calcio femminile che milita in massima serie, la D1Arkema. Il club fa sapere di ...

Non torna il sereno sull'Olympique Lione di Fabio Grosso, ma al tempo stesso non cala il sipario. La gara contro il Metz era già decisiva per l'OL, visto che vincendo gli avversari avrebbero scavato ...