Liga | una notte da capolista in solitaria per il Girona

(Di domenica 5 novembre 2023): ilvince ancora contro l’Osasuna e per unasarà in vetta alla classifica da sola, in attesa del Real Madrid Ilchiude questo sabato in vetta alla. La rivelazione di questa stagione batte l’Osasuna per 4-2 che la manda al primo posto inin attesa del Real Madrid, che scenderà in campo domani sera contro il Rayo Vallecano. Nella sfida della sera tra Real Sociedad e Barcellona finisce 0-1 con una rete nel finale di Araujo. Osasuna-2-4Betis-Mallorca 2-0Celta Vigo-Siviglia 1-1Real Sociedad-Barcellona 0-1