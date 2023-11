Lecce-Milan 3-4 | la rimonta firmata Boateng

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023) Ildi Allegri, con lo scudetto al petto, il 23 ottobre 2011 è ospite del. I pronostici vedono i rossoneri ampiamente favoriti sui salentini ma, nei fatti, fu tutto meno che una partita banale. La gara fu ricca di gol, ben 7, e di emozioni che ancora oggi i tifosi delricordano entusiasti. Il primo tempo si chiude con un clamoroso 3-0 per i padroni di casa. Dopo solo 4 minuti ilpassa in vantaggio con Giacomazzi. Massimo Oddo, su rigore, alla mezz’ora bissa per i salentini. Anche Grossmüller si unisce alla festa del gol giallorossa. Allegri nella ripresa sostituisce Ambrosini e Robinho, facendo subentrare Aquilani e. Il “boa” scatena nel pomeriggio salentino una vera rivoluzione. Irrompe nel match come un uragano, una saetta capace di spezzare le resistenze avversarie e ...