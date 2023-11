Lecce | le mille scoperte del DS Pantaleo Corvino

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023)incarna il sogno di moltissimi appassionati di calcio e presunti conoscitori dello scibile pallonaro di tutta Italia; scoprire giovani talenti a poco prezzo per poi rivenderli a peso d’oro un paio di stagioni dopo. Le esperienze più importanti dell’attuale direttore sportivo delsono sicuramente state quelle alla Fiorentina e allo stesso(due volte) e contano molti talenti nascosti scovati in giro per il mondo, esplosi e poi ceduti per incassi sempre più importanti. Mainiziò la sua carriera a Casarano dove, nelle serie minori, si fece notare come primo scopritore di un certo Fabrizio Miccoli che poi ebbe una signora carriera con le maglie di Palermo, Juventus e Benfica.poi si trasferì ae portò il suo modo di ...