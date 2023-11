Le pillole di Polly | recensione di “Grande Meraviglia” di Viola Ardone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023) Prima che venissero chiusi grazie a Franco Basaglia i manicomi erano posti infernali, dove venivano rinchiusi donne e uomini che spesso non erano affatto pazzi, ma semplicemente scomodi per qualcuno che non aveva altri mezzi per toglierli dalla circolazione e così li mandava a finire i loro giorni tra quelle quattro maledette mura. Eppure, almeno una persona che l’ospedale dei pazzi lo ama e non lo cambierebbe per niente al mondo c’è. Si chiama Elba ed è una bambina nata e cresciuta in manicomio, e per lei l’istituto psichiatrico è un posto meraviglioso perché così le ha detto la sua Mutty, l’adoratissima madre di nazionalità tedesca. “Lo chiamano manicomio ma in realtà questo è il Mezzo Mondo, e prima o poi tutto quello che c’è nel mondo di fuori arriva pure qui, quindi devi stare allegra ed essere felice”, le aveva spiegato. Ed Elba in manicomio lo è stata, felice, perché per lei la ...