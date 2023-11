Le lacrime di Grigor Dimitrov a Parigi-Bercy e il gesto di Novak Djokovic | “So cosa si prova”

(Di domenica 5 novembre 2023) Lo sport a volte sa essere tremendamente crudele. Un uomo di 32 anni disperato, seduto in panchina, il volto coperto da una asciugamano per nascondere lecopiose. Inconsolabile. Ma lo sport è anche condivisione e rispetto. E così ecco arrivare il numero uno al mondo a consolare lo sconfitto che non sa darsi pace. Tutto questo è accaduto nella finale del Masters1000 di, doveè stato superato daper 6-4, 6-3 in un match oggettivamente a senso unico, nel quale il serbo ha fatto la differenza nei punti decisivi e non fornendo alcuna chance al bulgaro per rientrare in gioco. Classe 1991,ha disputato quest’anno una delle migliori stagioni della sua carriera, seconda solo a quel 2017 in cui si ...

