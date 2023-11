Lazio | quelle mosse discutibili di Sarri

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) Numeri preoccupanti e andrebbe pure peggio se non ci fossero state prodezze agli ultimi secondi delle partite. Le prime quattordici gare ufficiali dellatra campionato e Champions recitano un ruolino imbarazzante: sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Squadra nel complesso involuta se non in qualche spezzone di gara (secondo tempo Napoli, Torino e Fiorentina, primo Sassuolo e Atalanta), una crisi di gioco e d'identità dopo la splendida cavalcata della passata stagione. Lagioca male e diventa troppo prevedibile quando va in svantaggio. Tira poco, segna ancora meno quasi fosse diventata più vulnerabile senza il gigante Milinkovic che spesso offriva una valida alternativa di gioco. Che ora non esiste per scelta del comandante, a volte testardo a insistere sempre con lo stesso modulo, sempre con gli stessi cambi, ...