Lazio | l’ex portiere | “Forse il ciclo di Sarri sta per finire”

Leggi su notizie

(Di domenica 5 novembre 2023) Ha parlato in esclusiva a Notizie.com per commentare il rendimento della squadra biancoceleste: “Non sempre lui rimane in armonia con l’ambiente” Tre vittorie di fila e poi la sconfitta di Bologna. Laè caduta al Dall’Ara contro una delle squadre più in forma del campionato, proprio quando sembrava aver preso la strada giusta in campionato è crollata in trasferta a causa del gol di Ferguson, pescato coi tempi perfetti da Zirkzee a inizio secondo tempo. Maurizioè alla terza stagione alla guida della: l’anno scorso ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica (Ansa Foto) – Notizie.com“Mi sembra che la storia diun po’ si stia ‘avvitando’… Lui è un grande allenatore, ma non è un tipo facile o uno che è sempre in armonia con l’ambiente in cui si trova. Sinceramente non so se il ...