Lampade abbronzanti dopo l’estate | possibili rischi per la salute

Leggi su velvetmag

(Di domenica 5 novembre 2023) Trascorsail desiderio di mantenere la pelle abbronzata anche nei mesi freddi è piuttosto comune. Tuttavia il ricorrere costantemente alleo i lettinipotrebbe causare effetti non desiderati alla pelle e allain generale. Per questo è importante conoscere quanto e quando sia opportuno esporsi alla luce solare artificiale. Leo i lettinisono sicuramente gli strumenti più ricercati dagli ‘abbronzatura addicted‘, che desiderano avere la pelle dorata per tutto l’anno, anchela fine del. Su questo bisogno si è interrogata anche la scienza, infatti una ricerca condotta presso l’Università di Manchester ha riscontrato le motivazioni principali che inducono le persone a ricorrere ...