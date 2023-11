Lamborghini torna al successo nel Super GT

Gran finale diin Giappone . La Casa di Sant'Agata Bolognesea trionfare nel S uper GT, centrando con i piloti giapponesi Takashi Kogure e Yuya Motojima una vittoria che mancava dal 2019. L'...

"Tale e quale show 2023", le imitazioni e la rivelazione di Ginevra ... Io Donna

Tale e Quale Show, le pagelle: Malgioglio mangia la foglia su ... Notizie - MSN Italia

L’ultimo successo conquistato da una vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese nel Super GT risaliva invece a quattro anni fa, quando André Couto, Kiyoto Fujinami e Tsubasa Takahashi si imposero ...Che Ginevra Lamborghini sia stata bravissima nell’imitazione di Malika Ayane è fuor di dubbio. E infatti ci siamo già ampiamente complimentati in proposito. Eppure, qualcosa non torna in questa finale ...