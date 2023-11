La frazione di Cerreto Guidi, nell'Empolese, ancora invasa da fango e detriti dopo la piena dei Vincio. Scuole chiuse fino a martedì 7

L'alluvione flagella anche Stabbia. Dieci anni fa ci fu il downburst LA NAZIONE

L'alluvione flagella la Toscana: tre morti - Cronaca LA NAZIONE

La frazione di Cerreto Guidi, nell’Empolese, ancora invasa da fango e detriti dopo la piena dei Vincio. Scuole chiuse fino a martedì 7 ...La Curva Fiesole questa sera non siederà sugli spalti come atto di protesta. Nonostante i drammatici nubifragi che hanno colpito e devastato la Toscana in questi giorni provocando ad ora 7 morti, la ...