La tempesta Domingos non molla Piogge abbondanti | ecco dove

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) Il maltempo ha travolto diverse regioni della penisola italiana. Temporali e bombe d'acqua hanno dominato il tempo delle ultime giornate. Il team di 3bmeteo ha ora diffuso l'ultimo bollettino meteo e spiegato che "il flusso atlantico continuerà a essere il protagonista assoluto del tempo sull'Europa ma con minore violenza". Gli esperti hanno affermato che "la formazione di una profonda depressione tra la Groenlandia e l'Islanda", consentirà "un maggior respiro per le nostre latitudini e per le martoriate zone alluvionate ma non per molti giorni". Nella prima parte della settimana, infatti, dovremo fare i conti con un'"ultima ansa ciclonica legata alla vecchia  in allontanamento ma non interesserà tutta l'Italia".      Come si legge su 3bmeteo.com, "la perturbazione annessa alla saccatura porterà ...