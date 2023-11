La “riforma musicale” di Ataturk a cento anni dalla nascita della Repubblica turca

Leggi su formiche

(Di domenica 5 novembre 2023) La Turchia celebra il 100°versarioproclamazionefondata nel 1923 dal generale e statista Gazi Mustafa Kemal, e, dal 1934, “” (“Padre dei Turchi”) cognome assegnato a lui dal Parlamento. Dopo la sconfitta dell’Impero durante la Prima guerra mondiale Mustafà Kemal guidò i soldati turchi nella “lotta per l’indipendenza”, respinse l’invasione greca e sconfisse le potenze che occupavano l’Anatolia. Quindi depose il sultano Maometto VI (1922) e divenne leader del Partito Popolareno. Restò presidente fino alla sua morte avvenuta nel 1938 e in 15approvò riforme che cambiarono radicalmente e per sempre il Paese. Diede il diritto di voto alle donne, introdusse l’alfabeto ...