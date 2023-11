La Marina militare cerca 1750 volontari | come candidarsi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 5 novembre 2023) Laha indetto un bando di concorso per rire 1.750 Vfi (in ferma prefissata). Per partecipare c’è tempo fino al 22 novembre 2023. La selezione è rivolta a candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni.: concorso per 1.750 Vfi I posti messi a bando per la qualifica diin ferma prefissata sono così distribuiti: a) si rino 1.300per il Cemm (Corpo equipaggi militari marittimi) di cui 1.010 per il settore d’impiego navale, 100 per il settore d’impiego anfibi, 60 per il settore d’impiego incursori, 30 per il settore d’impiego componente subacquei – palombari, 40 per il settore d’impiego sommergibilisti, 60 per il settore d’impiego componente aeromobili; b) si ...