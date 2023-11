La guerra vicino alle nostre coste | ben oltre 70 navi americane presenti

... compreso il campo profughi di Shatialla costa, il quartiere di Zeitun e il quartiere di al ...si dice che molti alti funzionari di Hamas si nascondano lì ogni volta che scoppia una. ...

Guerra ultime notizie. Colloquio Blinken-Abu Mazen: «Sforzi per riportare calma e stabilità». ... Il Sole 24 ORE

Gaza, 51 morti in un attacco israeliano a un campo profughi. Appello ... RaiNews

“Proprio come durante la Prima guerra mondiale, abbiamo raggiunto un livello tecnologico che ci mette in una situazione di stallo. Siamo a un punto morto”: Ucraina e Russia sanno vedere e fare lo stes ...Guerra in Ucraina: ecco perché il guadagno sulla sponda orientale ... Hanno riferito che erano appena riusciti a violare parzialmente la prima linea di difesa russa vicino al villaggio di Verbove e ...