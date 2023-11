Juniors Davis Cup 2023 | l’Italia si ferma sul più bello | vince la forte Repubblica Ceca in finale

(Di domenica 5 novembre 2023) Sfuma sul piùla possibilità di conquistare laCup perUnder 16 del tennis. I nostri ragazzi si sono arresi 2-1 incontro la, che conquista per la quarta volta il titolo. La giornata era iniziata nel migliore dei modi con il successo di Andrea e Marchi per 6-4 7-6(5) su Jan Kumstat. Poi, Federico Cinò non è purtroppo riuscito a portare il secondo punto, venendo sconfitto da Maxim Mrva con lo score di 3-6 6-3 6-2. Laha infine conquistato anche il doppio con Kumstat/Mrva vincitori con un duplice 6-4 su Cinà/De Marchi. SportFace.

Junior Davis Cup Finals, finale: Italia-Repubblica Ceca 1-1 (live ora ... FITP

Italia in finale di Davis Cup Junior: Cinà trascina gli azzurri, contro ... Eurosport IT

C’è anche l’Italia tra le 16 squadre in campo da lunedì per le Juniors Davis Cup Finals, in pratica il campionato mondiale a squadre Under 16. Si giocherà su campi in terra rossa… Leggi ...Una Giovine Italia che promette bene. E' un momento sicuramente favorevole al tennis maschile del Bel Paese quello che stiamo vivendo. Jannik Sinner è la punta di diamante di un gruppo di giocatori ch ...