Johanna Maggy | chi è l’ex moglie di Fabio Volo e perché è finita | “Mancava qualcosa tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 novembre 2023) Un anno fa,annunciava la fine del matrimonio condopo ben 12 anni insieme. Dopo sospetti e indizi, il celebre scrittore ha deciso di rompere il silenzio e confermare, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, che sì, la storia d’amore conè davvero conclusa. I due hanno avuto due figli, Sebastian e Gabriel, e oggi i loro rapporti sono buoni soprattutto per loro. “I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei”, ha spiegato lo scrittore, dichiarando di vivere ormai già da qualche anno in un’altra casa ma sempre vicina a quella del, proprio per essere vicino ai suoi figli e sempre a loro disposizioneè ...