Israele | colpita Gaza nel profondo | raggiunta la costa

Soldati della 36ma divisione israeliana hanno colpito nel profondo all'interno della Striscia di Gaza e si sono posizionati lungo la costa.

Colpita la scuola cattolica di Gaza. E scoppia la guerra delle ambulanze Avvenire

altri- menti verrete colpiti duramente". Così, il ministro Mohammad,Reza Ashtiani che ha anche avvertito "alcuni Paesi euro- pei"che aiutano Israele "a stare atten- ti per non incorrere nell'ira dei ...Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Stati Uniti saranno «colpiti duramente» se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa… Leggi ...