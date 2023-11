Israele | attacco a campo profughi di Maghazi | 45 morti Quasi 1 | 5 milioni gli sfollati

(Di domenica 5 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Quattro ore , ...

Una decisione che fa il paio con quella di ieri, quando la stessa strada era stata aperta per tre ore, conche ha accusato Hamas di averla bersagliata con mortai e missili anticarro per ...

Attacco ambulanze, Israele: «Arriveremo al capo di Hamas e lo uccideremo». Usa: bloccata uscita stranieri dall ilmessaggero.it

Israele, le immagini di un attacco alle strutture di Hezbollah - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Quattro soccorritori sono rimasti feriti nel sud del Libano, al confine con Israele, in un bombardamento israeliano ... i due veicoli, provocando ferite moderate a quattro paramedici". L'attacco è ...Dopo Milano, Parigi, Berlino, Londra anche a Washington, negli Stati Uniti, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere un cessate il fuoco nelle ostilità tra Israele e Hamas. Nella cap ...