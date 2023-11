Inter | una vittoria contro tutto e tutti! Dubbi sulle scelte dell’arbitro

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023) Che la partita di Bergamo dell’sia stata viziata da errori arbitrali è più che oggettivo. Due errori di Sozza hanno rischiato di compromettere lal’Atalanta. BEFFA – Nel giro di pochi minuti l’arbitro Sozza ha rischiato di rovinare i piani dell’a Bergamo. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 2-1l’Atalanta e allungato sul Milan a 28 punti al primo posto a +6 proprio dai rossoneri. Il sabato è stato perfetto, anche se rimane l’amaro in bocca per la rete subita. Caduta l’imbattibilità di Yann Sommer in trasferta, che prima di ieri non aveva mai subito gol fuori da San SiroCagliari, Empoli, Salernitana e Torino. Il motivo però è inusuale e ingiusto., diversi episodicon l’Atalanta CHE ERRORI! ...