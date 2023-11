Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta | dove è stato girato?

Leggi su screenworld

(Di domenica 5 novembre 2023)e ialle Hawaii, in USA, Tunisia e alle Rochelle, tuttavia molte location iconiche della storia sono state ricreate in teatri di posa negli Elsetree Studios a due passi da Londra, in Inghilterra. L’inizio del film, quando viene mostrato per la prima volta il volto del protagonista, è ambientato in un ranch nei pressi delle Kipu Falls alle Hawaii. Nella stessa area, ma in prossimità del fiume Huleia sono state girate le scene in cui Indy corre dai nativi. Gli interni dell’universitàinsegna il personaggio sono quelli del Carnett College a Fairfield, a New York, mentre per gli esterni la troupe haalla University of the Pacific in Stockton, California. La casetta a ...