Inaugurato dopo il restauro l’Arco di Vilminore con la sua cappella votiva

(Di domenica 5 novembre 2023)di Scalve.un importante intervento diè statonella mattinata di domenica 5 novembre il novecentesco Arco didi Scalve con la sua(Santèl), grazie al service promosso dal Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore e al sostegno di enti e aziende del territorio e soci del club. L’intervento, avviato nel mese di aprile ha consentito la riqualificazione e la valorizzazione del monumento nell’anno del Centenario del disastro della diga del Gleno, a memoria di quanti persero la vita.fu edificato su un precedente Santèl alla memoria dei defunti scalvini dell’epidemia di colera del 1867 e poi ristrutturato nel 1921 in memoria dei caduti della Grande Guerra e ora nuovamente ...

