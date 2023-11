Ilary Blasi fuori dall’Isola dei famosi 2024? Ecco le ultime notizie

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 5 novembre 2023) Secondo lesu L’Isola deisembra che il reality show tornerà nel, ma la conduzione diè in dubbio. Nonostante le voci, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Secondo le indiscrezioni apprese da Fanpage.it, infatti, sembrerebbe che lo show stia per essere riconfermato ma senza. L’ex moglie di Totti non sarebbe più al timone della trasmissione. Fanpage.it asserisce di aver appreso che L’Isola deiandrà nuovamente in onda tra marzo e aprileanche se resta il nodo della conduzione. L’azienda del Biscione non sembrerebbe intenzionata a riconfermare lacome conduttrice. Di seguito tutti i dettagli! Rumors e ...