Il potere di un disegno

È nei luoghi più inaspettati che compare, senza preavviso, la prima cosa bella della vita. … E, insieme, la convinzione che tutte le cose belle siano così: difficili da conquistare, impossibili da dimenticare. Se Lara avesse più coraggio, o forse solo più serenità, si siederebbe lei adesso sulla poltrona e spiegherebbe a Chiara come ha fatto a capire quello che le ha raccontato e le sensazioni che ha provato. Cosa collega le loro storie con un filo invisibile, sottile e oscillante. «Non lo so nemmeno io. Ci sono giorni in cui vorrei raccontare per ore, in ogni minimo dettaglio, vorrei fermare la gente per strada e dire a chiunque quello che mi è successo, dirlo una volta per tutte persino a mia madre. E poi altri in cui penso che quella bambina non ero io. Che non è capitato a me e allora non ne vale la pena.» «Quanto è diverso il dolore per ciascuno di noi» dice a Valentina, «non ci ...