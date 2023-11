Il Paradiso delle Signore trame 6-10 novembre 2023 | un diabolico piano

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilcontinuerà a soffermarsi sul desiderio di Tancredi di allontanare Matilde e Vittorio e, come segnalano ledal 6 all'10, Sant'Erasmo deciderà di acquistare la Tessuti Colombo attraverso un prestanome. Umberto, quando verrà a sapere cosa ha in mente il suo socio, deciderà di aiutarlo, mentre Matteo cercherà di parlare con insistenza con Maria, ma Irene non glielo permetterà. Intanto, Armando si renderà conto che Alfredo è particolarmente stanco e distratto e si convincerà che il magazziniere gli stia nascondendo qualcosa. Perico, però, proverà a sottrarsi alle domande di Ferraris e non gli spiegherà il motivo del suo strano atteggiamento. Agata, invece, sarà sempre più attratta da Roberto, soprattutto perché i due lavoreranno a stretto ...