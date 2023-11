Il Napoli stenta con le grandi…

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilfa suo il derby campano con la Salernitana. Monica Scozzafava analizza vittoria e situazione dei partenopei su “Il Corriere della Sera”. La vittoria contro i granata dà tre punti, fondamentali, e fiducia per gli impegni futuri. Gli azzurri restano incollati al quarto posto, quello utile per accedere alla zona Champions, ma permangono i soliti interrogativi. Bene l’ottimismo di Garcia a fine gara. Il tecnico francese ha parlato anche del prossimo match di Mercoledì. Basterà vincere questa gara per poter ipotecare il passaggio del turno. Ha parlato di partite mai sbagliate per intero e di un po’ di sfortuna in talune circostanze. Il, a suo dire, sta migliorando anche sulla via della continuità. Per Scozzafava, tuttavia, anche ieri troppe le occasioni sprecate e le concessioni ad una Salernitana messa male e che ha voluto affrontare il ...