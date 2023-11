Il Milan fatica in attacco | intanto Colombo fa doppietta col Monza

... la nuova avventura nel club potrebbe essere cruciale per tirarlo fuori da un limbo da cui faad uscire. Zlatan Ibrahimovic © LaPresse - Calciomercato.itIldelle prime giornate di ...

Milan, dentro la crisi: Leao fatica, mercato fallimentare. E ora arriva Cardinale La Gazzetta dello Sport

Milan, svolta Pioli: Cardinale torna e ufficializza Ibrahimovic CalcioMercato.it

Dal secondo tempo al Maradona il Milan è entrato in un calcio di inattesa involuzione, un calcio confuso e incerto di cui aveva già mandato alcuni segnali ...I fischi di San Siro sono arrivati fino agli Stati Uniti: impossibile non sentirli, specialmente se a contestare sono in 70mila e se allo stadio del Milan non si vivevano serate come quella di ieri da ...