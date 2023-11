Il Milan cade contro l' Udinese | primo successo in campionato per i friulani

(Di domenica 5 novembre 2023) La prima gioia indell', galvanizzata dalla cura Cioffi, apre ufficialmente lo stato di crisi del, battuto per la seconda volta di fila a San Siro e sempre più lontano dalla vetta occupata dall'Inter, scappata a +6 dopo il preziosodi Bergamo. Il rigore,verso, trasformato da Pereyra nella ripresa condanna un Diavolo troppo molle nell'atteggiamento e confuso nelle idee, aggrappato alle iniziative di Leao e a poco altro. Il percorso di crescita intravisto prima della sosta sembra essersi arrestato, frenata che i tanti infortuni che hanno colpito la rosa in queste settimane non possono giustificare. Dopo il ko con la Juve e il rocambolesco pareggio con il Napoli Calabria e compagni si fermano di nuovo. Uno stop inatteso e per questo ancor più pesante, anche perché ...

L'occasione più ghiotta per ilarriva al 37', quando Leao prende palla e crossa per Florenzi, ... Colpo di scena al 60', Ebosele entra in area eper terra per un presunto tocco, l'arbitro ...

Primavera: Inter, 2-0 al Genoa e primato solitario. Il Milan cade a Empoli Tuttosport

Il Milan cade ancora, a San Siro rinasce l'Udinese di Cioffi: è 0-1, prima vittoria del 23/24 TUTTO mercato WEB

ROMA – Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Milan che cade anche contro L'Udinese che invece trova il primo successo stagionale proprio a San Siro. Decisiva la rete su calcio di rigore di ...Un Milan sotto tono e ridotto ai minimi termini causa infortuni, privo anche di Hernandez a poche ore dal fischio d’inizio, cade a sorpresa in casa contro una buona Udinese per 1-0. A decidere il ...