Il Lione resta ultimo ma i tifosi applaudono Grosso

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 novembre 2023) Nell’intricato inizio di stagione fuori e dentro campo, ilè tornato quantomeno a giocare. Dopo la sassaiola di sette giorni fa a Marsiglia, la squadra non ha avuto un moto d’orgoglio. Non si vede ancora una luce in termini di risultati, il lavoro del (povero) Fabiocontinua a essere in salita. Oggi contro il Metz è finita 1-1, e la situazione rimane critica. Ilcontinua a essere relegato all’ultima posizione, con soli 4 punti all’attivo e la zona salvezza distante sette lunghezze. Timidi segnali di risveglio, ma per lo più una situazione che si sta annerendo col passare delle settimane. Come spiega L’Equipe: «Il primo tempo è stato insipido e sintomatico degli attuali problemi dell’OL. La situazione sarebbe potuta essere diversa se Mama Baldé, lanciato da una bella palla in profondità di Sael Kumbedi, avesse ...