“Il libro delle soluzioni” | un omaggio alla creatività nel cinema | tra commedia e depressione

(Di domenica 5 novembre 2023) Titolo: IlTitolo originale: Le livre des solutions Regia: Michel Gondry Paese di produzione/ anno/durata: Francia, 2023, 102 min.Sceneggiatura: Michel GondryFotografia: Laurent Brunet Montaggio: Elise FievetMusica: Guillaume Le Braz, Jean Noël, Yven Dominique, GaborieauCast: Pierre Niney, Blanche Gardin, Frankie Wch, Camille Rutherford, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz Produzione: Partizan Films, Georges Bermann Distribuzione: I Wonder PicturesProgrammazione:Del Borgo Bergamo “Dai avvio a un progetto. Fa’ quello che vuoi”. Questa è la prima regola che il regista Marc Becker scrive ne “Il”, protagonista dell’omonimo film di Michel Gondry, in sala dal primo novembre. Una frase che sottolinea in ...