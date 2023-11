IL DISASTRO | LA CRISI PROFONDA DI RAI2 E LE COLPE DI UNA GOVERNANCE CIECA E INADEGUATA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 5 novembre 2023) Chesia da anni una rete indi identità e risultati è risaputo, che oggi questaabbia toccato picchi mai visti in pochi potevano immaginarselo, eppure i dati sono li a raccontare di una rete altotale soprattutto nelle fasce di maggior prestigio. 3,66%! è questo il dato sconcertante fatto segnare nella media di prime time della settimana appena trascorsa dalla seconda rete del servizio pubblico superata per la terza settimana di fila da Nove (4,13%) che con l’arrivo di Fazio sta mietendo successi, e tallonata da Tv8 (3,28%) che spesso e volentieri la supera in diverse serate, considerando che almeno 3 sere a settimanain prime time ssotto il 3% di share. Lontanissima quella che una volta era la sua competitor diretta ...