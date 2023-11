Il Cagliari vince ancora | 2-1 al Genoa

(Di domenica 5 novembre 2023) Decide Zappa dopo il botta e risposta Viola-Gudmundsson- All'Unipol Domus ilbatte 2-1 ile conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando anche la Coppa Italia. Settimana perfetta per Claudio Ranieri che azzecca tutti i cambi e incassa tre pu

pochi duelli uno contro uno e nei dribbling non salta quasi mai l'uomo. Badelj 5. Non fa da filtro a centrocampo per chiudere la rete di passaggi e le ripartenze del- Genoa: ...

Serie A - Il Cagliari vince ancora: Genoa sconfitto 2-1 Voce Giallo Rossa

Serie A, il Cagliari vince 2-1 contro il Genoa Fiorentina.it

Decide Zappa dopo il botta e risposta Viola-Gudmundsson CAGLIARI (ITALPRESS) - All'Unipol Domus il Cagliari batte 2-1 il Genoa e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza ...L'etiope Tamirat Tola, campione del mondo l'anno scorso in Oregon, ha vinto la prova maschile della maratona di New York, correndo in 2 ore 04'58", nuovo record della competizione. Al secondo posto il ...