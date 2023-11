IA | il caso dello scienziato cinese finanziato dal Pentagono

Leggi su formiche

(Di domenica 5 novembre 2023) Il governo degli Stati Uniti ha erogato almeno 30 milioni di dollari in sussidi federali per le ricerche di Song-Chun Zhu, unoche ritiene l’Intelligenza Artificiale come la bomba atomica per la sua importanza militare e che oggi è in prima linea nella corsa della Cina allo sviluppo di questa tecnologia. A rivelarlo è Newsweek. Loè stato direttore di un centro pionieristico sull’Intelligenza Artificiale dell’Università della California Los Angeles. Ilha continuato a erogargli i finanziamenti pubblici anche quando aveva dato vita a un istituto parallelo vicino a Wuhan, ha occupato una posizione in un’università di Pechino il cui obiettivo principale è sostenere la ricerca militaree si è unito a un “piano di talenti” del Partito comunistai cui membri ...