I miei bambini tenuti come gioielli | la dichiarazione di Monia Bortolotti | madre accusata di duplice infanticidio

(Di domenica 5 novembre 2023) "Ho sempre detto che non sarei riuscita a sopravvivere se anche il mio secondo bimbo mi avesse lasciato. .. Ed era vero, vado avanti solo per proteggere l'amore immenso che provo per ibimbi ...

...di persone senza vita sotto le macerie lasciate dalle bombe c'erano anche i suoi quattro. ... Tutti isforzi si concentrano sul documentare i crimini che gli israeliani stanno commettendo ...

"I miei bimbi erano tenuti come gioielli". Così Monia sui social prima dell'arresto TGR Lombardia

Monia, accusata di infanticidio e quei messaggi su Facebook: «I ... Open

Nel post del 13 ottobre (a cui ora sono stati disabilitati i commenti) scrive alle "care mamme e cari papà" che "i sensi di colpa per non aver fatto abbastanza per i miei bambini, per non essere ...Io cerco di seguire tutto ciò che accade, ovunque. Tutti i miei sforzi si concentrano sul documentare i crimini che gli israeliani stanno commettendo contro i civili a Gaza. Domani Non so cosa mi ...