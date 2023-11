Hockey ghiaccio | Vipiteno vince ancora e si piazza al secondo posto in classifica

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023)e sialdellanel Campionato Alps League 2023-2024 disu. Dopo la pesantissima vittoria con lo Jesenice la squadra trentina si è imposta anche sul campo del Salzburg 2, trovando il successo per 2-4. Un trionfo di capitale importanza per i Broncos, abili ad aprire i giochi con l’1-0 messo a referto da Capannelli (16:45), salvo poi subire il pareggio di Hori dopo appena due minuti. Il botta e risposta prosegue anche successivamente, quando all’1-2 di Livingston segnato al 15:12 delperiodo segue il nuovo pareggio austriaco di Helander, trovato all’8:28 dell’ultimo atto.sale però in cattedra nei dieci minuti finali: da ...