Highlights e gol Cagliari-Genoa 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per l’undicesima giornata di. Partita davvero intensa quella dell’Unipol Domus, del resto è uno scontro salvezza con tantissimo in palio. La sblocca per i padroni di casa Viola, c’è subito però il pareggio da parte di Gudmundsson, quindi il nuovo vantaggio targato Zappa per i sardi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. ILDEI GOL E DEGLOSportFace.

Di seguito il video con gli

Milan-Udinese 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Video Gol Milan-Udinese 0-1, highlights e sintesi MilanoToday.it

Il Monza vince per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona, a cui non basta la prima rete in Serie A dell'azzurro Michael Folorunsho. Sugli scudi Colombo, autore di una doppietta. Di Caldirola ...Ride solo il Sassuolo che conquista la sua prima vittoria stagionale in Serie A Femminile, alleggerendo non poco la propria posizione di classifica. Decisivo ...