Harry Potter e la camera dei segreti | stasera in tv il secondo film della saga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 novembre 2023) Come ogni autunno è arrivata puntuale la programmazione in tvdel mago più famoso del mondo.e ladeitorna sui nostri schermi, appuntamentoalle 21:15 su Italia 1. La maratona è iniziata già la settimana scorsa e ci terrà compagnia per tutte le prossime domeniche del mese, fino a metà dicembre, con appuntamento fisso in prima serata. Appuntamentoin tv cone ladei– Photo Credits Skuola.net Perè ilanno a Hogwarts e lui non vede l’ora di tornarci e soprattutto di poter riabbracciare i suoi amici ...