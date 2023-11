Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Leggi su europa.today

(Di domenica 5 novembre 2023) Dopo il k.o. in campionato contro Pistoia e l’annullamento del match in FIBA Europe Cup contro l’Ironi Ness Ziona, l’sfida l’Armani, che viene dal k.o. contro Pesaro in campionato e dalle doppie sfide in Eurolega contro Maccabi Tel Aviv e AS Monaco. Sono 38 i precedenti...