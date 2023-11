“Guerra permanente” | quella profezia del primo ministro israeliano

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 novembre 2023) Nahum Goldmann è stato il fondatore del World Jewish Congress e suo Presidente fino al 1978 e anche presidente della World Zionist Organization dal 1956 al 1968 e nel suo libro (non tradotto in italiano (in inglese: “The Jewish Paradox”) riporta una conversazione con Ben-Gurion: “Non capisco il tuo ottimismo, Perché gli Arabi dovrebbero fare pace? Se fossi un leader arabo non farei mai pace con Israele. È naturale. Gli abbiamo tolto il loro paese. Sicuro, Dio lo ha promesso a noi, ma cosa gliene importa? Il nostro Dio non è il loro. Veniamo da Israele, ma duemila anni fa. C’è stato l’antisemitismo, Hitler, Auschwitz, ma era colpa loro? Loro vedono solo una cosa, che siamo arrivati e gli abbiamo rubato il loro Paese. Perché dovrebbero accettarlo? Quindi è semplice: dobbiamo essere militarmente forti altrimenti gli Arabi ci cacciano”. (Riportiamo l’originale inglese per assicurare che ...