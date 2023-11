Guerra Israele-Palestina e antisemitismo | Peter Gomez dialoga con Gad Lerner | rivedi la diretta

(Di domenica 5 novembre 2023) Il conflitto tra. Ne hanno parlato il direttoree la firma de il Fatto Quotidiano Gadin unariservata agli iscritti al canale Youtube del Fatto Quotidiano. Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonati.L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...evitare ripercussioni sulle famiglie in Italia'' dopo la diffusione di un servizio di al - Jazeera in cui si denuncia la partecipazione di militari con cittadinanza italiana nelladi...

Hamas blocca l'uscita degli stranieri dopo i raid sulle ambulanze. Colpite due scuole a Gaza - Il Segretario di Stato americano Blinken incontra domani il Presidente dell'Autorità Palestinese, Abbas, a Ramallah - Il Segretario di Stato americano Blinken incontr RaiNews

Blinken a Ramallah, il Papa: "Serve cessate il fuoco immediato". LIVE Sky Tg24

“L’occupazione israeliana ha la piena responsabilità di tutto ciò che accade e le soluzioni militari non porteranno alla sicurezza di Israele – ha detto – Non ci sono parole per descrivere la guerra ...Sfollati palestinesi (Getty Images). Sale a 9.770 il bilancio delle vittime a Gaza Sale a 9.770 il bilancio delle vittime a Gaza da quando Israele ha iniziato a colpire la Striscia in rappresaglia ...