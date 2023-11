Grotta di Nettuno | luogo da visitare | costo del biglietto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 novembre 2023) Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma, del Lazio e talvolta anche dell’Italia. Oggi siamo ad Alghero, in Sardegna. Andremo insieme a scoprire ladi, unda non perdere. Malore in vacanza, turista romana muore in Sardegna Un po’ di storia Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia. Non si hanno notizie certe su chi abbia scoperto ladi. Probabilmente un pescatore algherese di nome Ferrandino, intorno alla fine del 1700. Ma altre fonti sostengono impossibile che i Romani presenti nel Portus Nymphaeus vicino, Porto Conte, intorno al I sec. d.C. non si siano avventurati dentro questa meraviglia del creato. D’altronde, anche nella vicinaVerde, si ...