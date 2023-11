Grande Fratello Verde | 15mila telecamere per punire chi non si piega al green

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 novembre 2023) Se a Roma si volesse attenuare il traffico la prima cosa da fare sarebbe far funzionare e potenziare il servizio del trasporto di linea. Innanzitutto chiudere Atac e portare i libri in tribunale, visti il debito monstre, l’acclarata inefficienza e vetustà della flotta. Dividere il servizio di linea in pacchetti di molteplici tratte e fare le gare, mettendo in competizione le migliori eccellenze delle aziende di trasporto private con autobus fiammanti e di ultima generazione, il cui costo per ogni km percorso costerebbe almeno il 60% in meno rispetto al carrozzone scassato della municipalizzata decotta ATAC. Invece no. Il sindaco Gualtieri, oltre a non aver messo mano nemmeno al sistema tranviario di superficie, dove esistono numerosi progetti pronti e mai attuati, vuole risolvere il problema ricattando i romani meno abbienti che dovranno comprarsi un’auto nuova per poter circolare, con ...