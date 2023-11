Grande Fratello | Alex Schwazer si confessa | «Ho bestemmiato due volte sul tapis» – Video

(Di domenica 5 novembre 2023)(US Endemol Shine) Nella casa delc’è un ‘caso di bestemmia’, ma per la prima volta ad ammettere di essere caduto nell’errore, meritevole di squalifica, è colui che l’ha pronunciata, ossia. Nelle scorse ore, il marciatore hato di aver pronunciato per ben dueun’espressione blasfema. ‘Scivolone’ verificatosi, nel vero senso della parola, nel corso del suo consueto allenamento sulroulant. “Hoduesul, ma stavo per cadere, a 18 allora. (…) Scusate, ma stavo rischiando la vita“ ha confidato, infatti,a Fiordaliso e Giampiero Mughini durante una chiacchierata. Parole che, se ...

... i genitori, una sorellaa sua volta con marito e figli piccoli, e un. Per quel decesso la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico del ...

Grande Fratello 2023 si allunga: quando finisce e altre importanti novità Corriere dello Sport

Grande Fratello, calendario stravolto: Signorini cambia giorno per far posto a Gerry Scotti Libero Magazine

Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto che si chiuderà nella puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre. Sono cinque i concorrenti finiti in nomination e che quindi rischiano di uscire ...In tanti abitano in quella casa: oltre ai genitori, una sorella grande – a sua volta con marito e figli piccoli - e un fratello grande. E si sono stretti, disperati, durante il breve rito per ...