Golf | Marco Penge domina il Challenge Tour Grand Final Settimo Laporta | che stacca il pass per il DP World Tour

(Di domenica 5 novembre 2023) Terminata da pochi istanti la stagione del. Si è chiuso infatti il Rolex(montepremi 500.000 euro) di Maiorca con la netta vittoria di. L’inglesel’evento conclusivo del 2023 congedandosi dal percorso iberico con lo score complessivo di -10 (278 colpi). Per il venticinquenne britannico ben sei lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome del francese Tom Vaillant. Terza posizione con -3 per un altro transalpino, ovvero Frederic Lacroix, che precede di due colpi il duo inglese composto da Sam Bairstow e Brandon Robinson Thompson. Sesta piazza in solitaria alla pari con il par per l’irlandese Conor Purcell. Sul percorso par 72 del Club deAlcanada di Maiorca ...